"Хоффенхайм" подписал трансферную цель ЦСКА

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"Хоффенхайм" подписал трансферную цель ЦСКА

Нападающий "Севильи" Мунас Даббур стал игроком "Хоффенхайма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 27-летний израильтянин заключил с "деревенскими" контракт до 2024 года.

В конце декабря форварда пытался подписать московский ЦСКА, однако "нервионцев" не устроил предложенный вариант с арендой.

Даббур выступал за "Севилью" с прошлого лета, сыграл 9 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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