"Хоффенхайм" подписал трансферную цель ЦСКА
Нападающий "Севильи" Мунас Даббур стал игроком "Хоффенхайма", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 27-летний израильтянин заключил с "деревенскими" контракт до 2024 года.
В конце декабря форварда пытался подписать московский ЦСКА, однако "нервионцев" не устроил предложенный вариант с арендой.
Даббур выступал за "Севилью" с прошлого лета, сыграл 9 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" летом бесплатно потеряет Гётце. | http://soccernews.ru
главное
-
В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
-
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"
-
Nike станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
Лента новостей
-
1
Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"
-
Пентек решил уйти из "Милана"
-
Кудряшов прокомментировал свой переход в "Антальяспор"
-
Стали известны предварительные сроки восстановления Погба
-
2
В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
-
"Барселона" огласила заявку на Суперкубок Испании. Три основных игрока пропустят турнир
-
"Хоффенхайм" подписал трансферную цель ЦСКА
-
"Астон Вилла" арендовала полузащитника "Челси"
-
Слуцкий - об оскорблениях Дзюбы: "Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов"
-
Опубликована символическая сборная открытий первого круга Примеры по версии Marca
-
Фабрегас назвал самого сложного тренера в своей карьере
-
Только один игрок "Манчестер Сити" зарабатывает меньше, чем Зинченко
-
"Рома" продлила контракт с 34-летним защитником
-
СМИ узнали детали контракта между "Реалом" и Рейньером
-
2
Роналду может попасть в команду года FIFA 20 в качестве 12-го игрока
-
1
Тренерский штаб Конте заработал на увольнении из "Челси" более 30 миллионов евро
-
4
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
1
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев"
-
Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12