"Хоффенхайм" подписал защитника "Баварии"
Фото: инстаграм "Хоффенхайма"
Американский защитник "Баварии" Крис Ричардс перешел в "Хоффенхайм", сообщается на официальном сайте клуба.
"Хоффенхайм" арендовал футболиста до лета 2022 года без права выкупа. В прошлом сезоне Ричардс также выступал за "деревенских" на правах аренды, провел 13 матчей и отдал один голевой пас.
21-летний Ричарс выступает за "Баварию" с 2018 года, провел за клуб 10 матчей и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
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|32
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|3
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|32
|63
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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