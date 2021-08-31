"Хоффенхайм" подписал защитника "Баварии"

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"Хоффенхайм" подписал защитника "Баварии"

Фото: инстаграм "Хоффенхайма"

Американский защитник "Баварии" Крис Ричардс перешел в "Хоффенхайм", сообщается на официальном сайте клуба.

"Хоффенхайм" арендовал футболиста до лета 2022 года без права выкупа. В прошлом сезоне Ричардс также выступал за "деревенских" на правах аренды, провел 13 матчей и отдал один голевой пас.

21-летний Ричарс выступает за "Баварию" с 2018 года, провел за клуб 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

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