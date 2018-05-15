"Хоффенхайм" приобрел экс-форварда "Интера"

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"Хоффенхайм" приобрел экс-форварда "Интера"
Алжирский нападающий "Стандарда" Исхак Бельфодиль перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2020 года.

26-летний Бельфодиль выступал за "Стандард" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей и забил 17 голов. Сдавался в аренду "Вердеру". Ранее играл за "Лион", "Болонью", "Парму", "Интер", "Ливорно" и "Баньяс". За сборную Алжира сыграл 14 матчей и забил 2 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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