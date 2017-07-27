"Хоффенхайм" продлил Кадержабека

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"Хоффенхайм" продлил Кадержабека

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Павлом Кадержабеком.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Кадержабек выступает за "Хоффенхайм" с 2015 года, сыграл 53 матча и сделал 4 результативных передачи.

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