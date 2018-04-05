"Хоффенхайм" продлил контракт с Демирбаем

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"Хоффенхайм" продлил контракт с Демирбаем

"Хоффенхайм" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Керимом Демирбаем.

24-летний футболист заключил с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

Демирбай выступает за "Хоффенхайм" с 2016 года, сыграл 52 матча и забил 8 голов. 

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