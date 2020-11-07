"Хоффенхайм" продлил контракт с форвардом, едва не перешедшим в "Краснодар"

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"Хоффенхайм" продлил контракт с форвардом, едва не перешедшим в "Краснодар"

Нападающий Саркис Адамян заключил новый контракт с "Хоффенхаймом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны продлили соглашение до июня 2023 года. Предыдущий договор истекал на год раньше.

27-летний Адамян выступает за "Хоффенхайм" с 2019 года, сыграл 20 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Месяц назад армянский форвард мог стать игроком "Краснодара". "Быки" согласовали его трансфер, но камнем преткновения в переговорах стали требования футболиста по зарплате - 2 миллиона евро за сезон ему платить отказались.

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