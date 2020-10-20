"Хоффенхайм" продлил контракт с молодым талантом

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"Хоффенхайм" продлил контракт с молодым талантом

"Хоффенхайм" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с форвардом Максимилианом Байером.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

18-летний Байер выступает за "Хоффенхайм" с 2018 года, сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость перспективного немца оценивается в 1,5 миллиона евро.

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