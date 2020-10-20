"Хоффенхайм" продлил контракт с молодым талантом
"Хоффенхайм" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с форвардом Максимилианом Байером.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.
18-летний Байер выступает за "Хоффенхайм" с 2018 года, сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Рыночная стоимость перспективного немца оценивается в 1,5 миллиона евро.
Не пропустите: "Краснодар" не смог подписать форварда "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru
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|РБ Лейпциг
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|32
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|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|32
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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