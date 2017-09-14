"Хоффенхайм" проиграл "Браге", "Истанбул" сыграл вничью с "Лудогорцем"

Представляем результаты матчей Лиги Европы в группе С и D.

"Хоффенхайм" – "Брага" 1:2

Голы: Вагнер, 24 - 1:0, Жоау Карлуш, 45 - 1:1, Диего Соуза, 50 - 1:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Бичакчич (Хюбнер, 46), Кадержабек, Фогт, Демирбай, Нордтвейт (Окс, 69), Рупп, Гриллич (Полянски, 56), Вагнер, Крамарич.

"Брага": Матеус, Раул Силва, Росич, Секейра, Эшгайю, Жоау Карлуш (Орта, 78), Данило, Вукчевич, Марсело Гойяно, Диего Соуза (Франсержио, 61), Диаш (Ахмед Хассан, 83).

Предупреждения: Нордтвейт (42), Раул Силва (87), Демирбай (89).



"Истанбул" – "Лудогорец" 0:0

"Истанбул": Бабаджан, Епуряну, Клиши, Кайсара, Аттама, Моссоро (Наполеони, 80), Белезоглу, Вишча, Инлер, Элиа (Фрай, 73), Адебайор (Эрдинч, 65).

"Лудогорец": Броун, Пластун, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Дяков, Абель, Кристалдо, Гуральски (Саша, 77), Лукоки (Кампаньяро, 86), Жоао Пауло (Кешерю, 58).

Предупреждения: Элиа (59), Кайсара (79), Эрдинч (90).



"Риека" – АЕК 1:2

Голы: Манталос, 16 - 0:1, Элез, 29 - 1:1, Христодулопулос, 62 - 1:2

"Риека": Прскало, Жупарич, Жута, Вешович, Элез, Мишич (Матей, 81), Квржич (Акости, 73), Брадарич, Горгон, Гавранович (Малеш, 59), Эбер.

АЕК: Анестис, Чосич, Враньеш, Элдер Лопеш, Бакакис, Симойнш, Манталос, Христодулопулос (Айдаревич, 78), Юханссон, Ливая (Араухо, 86), Клонаридис (Бакасетас, 60).

Предупреждения: Мишич (38), Брадарич (42), Элдер Лопеш (64), Симойнш (71), Араухо (87).

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