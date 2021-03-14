"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" одержал победу над "Хоффенхаймом".
"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Адамс (аг), 15 - 1:0, Калайджич, 64 - 2:0
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Массимо, 88), Эндо, Мангаля (Ахамада, 44), Ферстер (Кулибали, 61), Вамангитука (Штенцель, 88), Калайджич.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Гриллич, Адамс, Ричардс, Сессеньон (Сков, 59), Руди, Самассеку (Рюттер, 82), Баумгартнер (Даббур, 48), Крамарич, Бебу (Адамян, 82).
Читайте также: "РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
главное
Лента новостей
-
"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"
-
Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии
-
2
Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере
-
"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
-
Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
-
Успехи "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", осечка ЦСКА: все результаты 22-го тура РПЛ
-
"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона
-
"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)
-
"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1
-
"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ
-
"Чертаново" сделало заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"
-
Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"
-
"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1
-
"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20