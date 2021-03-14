"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги

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"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" одержал победу над "Хоффенхаймом".

"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Адамс (аг), 15 - 1:0, Калайджич, 64 - 2:0

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Массимо, 88), Эндо, Мангаля (Ахамада, 44), Ферстер (Кулибали, 61), Вамангитука (Штенцель, 88), Калайджич.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Гриллич, Адамс, Ричардс, Сессеньон (Сков, 59), Руди, Самассеку (Рюттер, 82), Баумгартнер (Даббур, 48), Крамарич, Бебу (Адамян, 82).

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