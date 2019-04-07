"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" благодаря хет-трику Бельфодиля
В матче 28-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на выезде победил "Аугсбург" со счетом 4:0. Хет-триком отметился Исхак Бельфодиль. Еще одним голом отметился Андрей Крамарич.
Благодаря победе "Хоффенхайм" вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от еврокубковой зоны всего на одно очко. "Аугсбург" остался на 15-й позиции, опережая зону вылета на четыре очка.
"Аугсбург" – "Хоффенхайм" - 0:4 (0:1)
Голы: Крамарич, 6 - 0:1, Бельфодиль, 61 - 0:2, Бельфодиль, 74 - 0:3, Бельфодиль, 82 - 0:4
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Шульц (Бренет, 66), Амири (Бичакчич, 62), Гриллич, Демирбай, Крамарич (Битенкур, 80), Салаи, Бельфодиль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер Бремен
|27
|42
|8
|Байер Леверкузен
|28
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14