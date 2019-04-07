"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" благодаря хет-трику Бельфодиля

В матче 28-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на выезде победил "Аугсбург" со счетом 4:0. Хет-триком отметился Исхак Бельфодиль. Еще одним голом отметился Андрей Крамарич.

Благодаря победе "Хоффенхайм" вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от еврокубковой зоны всего на одно очко. "Аугсбург" остался на 15-й позиции, опережая зону вылета на четыре очка.

"Аугсбург" – "Хоффенхайм" - 0:4 (0:1)

Голы: Крамарич, 6 - 0:1, Бельфодиль, 61 - 0:2, Бельфодиль, 74 - 0:3, Бельфодиль, 82 - 0:4

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Шульц (Бренет, 66), Амири (Бичакчич, 62), Гриллич, Демирбай, Крамарич (Битенкур, 80), Салаи, Бельфодиль.

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