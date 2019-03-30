"Хоффенхайм" разгромил "Байер"

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"Хоффенхайм" разгромил "Байер"

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" уверенно разобрался с "Байером". Таким образом, "Хоффенхайм" поднялся на 8-е место в турнирной таблице, а "Байер" остался остался на 7-м.

"Хоффенхайм" - "Байер" 4:1

Голы: Бельфодиль, 10 - 1:0, Фолланд, 17 - 1:1, Бендер (аг), 51 - 2:1, Бельфодиль, 61 - 3:1, Крамарич, 79 - 4:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Бренет, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Битенкур (Отто, 74), Демирбай, Гриллич, Бельфодиль (Бичакчич, 87), Жоэлинтон (Амири, 51), Крамарич.

"Байер": Градецки, Едвай, Бендер, Та, Бендер (Вайзер, 36), Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Бельараби (Арангис, 26), Бэйли (Аларио, 80), Фолланд.

Предупреждения: Гриллич (30), Бэйли (37), Хюбнер (38), Хавертц (85).    

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