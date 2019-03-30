"Хоффенхайм" разгромил "Байер"
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" уверенно разобрался с "Байером". Таким образом, "Хоффенхайм" поднялся на 8-е место в турнирной таблице, а "Байер" остался остался на 7-м.
"Хоффенхайм" - "Байер" 4:1
Голы: Бельфодиль, 10 - 1:0, Фолланд, 17 - 1:1, Бендер (аг), 51 - 2:1, Бельфодиль, 61 - 3:1, Крамарич, 79 - 4:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Бренет, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Битенкур (Отто, 74), Демирбай, Гриллич, Бельфодиль (Бичакчич, 87), Жоэлинтон (Амири, 51), Крамарич.
"Байер": Градецки, Едвай, Бендер, Та, Бендер (Вайзер, 36), Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Бельараби (Арангис, 26), Бэйли (Аларио, 80), Фолланд.
Предупреждения: Гриллич (30), Бэйли (37), Хюбнер (38), Хавертц (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13