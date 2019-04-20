"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на выезде уверенно победил "Шальке" со счётом 5:2.
Героем встречи стал форвард "деревенских" Исхак Бельфодиль, забивший два гола и сделавший один ассист.
"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:5
Голы: Бельфодиль, 25 - 0:1, Крамарич, 45 - 0:2, Калиджури, 60 (пенальти) - 1:2, Салаи, 65 - 1:3, Амири, 73 - 1:4, Бельфодиль, 80 - 1:5, Бургшталлер, 90 - 2:5.
"Шальке": Нюбель, Настасич, Стамбули, Сане, Карлс, Маккенни (Харит, 81), Маскарель (Бужеляб, 81), Калиджури, Сердар, Бургшталлер, Эмболо.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер (Салаи, 56), Шульц (Бренет, 71), Демирбай (Адамс, 81), Гриллич, Амири, Фогт, Бельфодиль, Крамарич.
Благодаря этой победе "Хоффенхайм" поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства, а "Шальке" остался на 15-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Байер Леверкузен
|30
|48
|7
|Хоффенхайм
|29
|47
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Майнц 05
|30
|36
|12
|Герта
|29
|35
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14