"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Теги хоффенхаймшальке

"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на выезде уверенно победил "Шальке" со счётом 5:2.

Героем встречи стал форвард "деревенских" Исхак Бельфодиль, забивший два гола и сделавший один ассист.

"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:5

Голы: Бельфодиль, 25 - 0:1, Крамарич, 45 - 0:2, Калиджури, 60 (пенальти) - 1:2, Салаи, 65 - 1:3, Амири, 73 - 1:4, Бельфодиль, 80 - 1:5, Бургшталлер, 90 - 2:5.

"Шальке": Нюбель, Настасич, Стамбули, Сане, Карлс, Маккенни (Харит, 81), Маскарель (Бужеляб, 81), Калиджури, Сердар, Бургшталлер, Эмболо.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер (Салаи, 56), Шульц (Бренет, 71), Демирбай (Адамс, 81), Гриллич, Амири, Фогт, Бельфодиль, Крамарич.

Благодаря этой победе "Хоффенхайм" поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства, а "Шальке" остался на 15-й строчке.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"

"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 29 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 48
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 47
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 37
11 Майнц 05 Майнц 05 30 36
12 Герта Герта 29 35
13 Фрайбург Фрайбург 29 32
14 Аугсбург Аугсбург 30 31
15 Шальке Шальке 29 27
16 Штутгарт Штутгарт 30 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов