"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на выезде уверенно победил "Шальке" со счётом 5:2.

Героем встречи стал форвард "деревенских" Исхак Бельфодиль, забивший два гола и сделавший один ассист.

"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:5

Голы: Бельфодиль, 25 - 0:1, Крамарич, 45 - 0:2, Калиджури, 60 (пенальти) - 1:2, Салаи, 65 - 1:3, Амири, 73 - 1:4, Бельфодиль, 80 - 1:5, Бургшталлер, 90 - 2:5.

"Шальке": Нюбель, Настасич, Стамбули, Сане, Карлс, Маккенни (Харит, 81), Маскарель (Бужеляб, 81), Калиджури, Сердар, Бургшталлер, Эмболо.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер (Салаи, 56), Шульц (Бренет, 71), Демирбай (Адамс, 81), Гриллич, Амири, Фогт, Бельфодиль, Крамарич.

Благодаря этой победе "Хоффенхайм" поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства, а "Шальке" остался на 15-й строчке.

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