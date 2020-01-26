"Хоффенхайм" разгромил "Вердер" благодаря голу Адамяна
В матче 19-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле проиграл "Хоффенхайму" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Кристофа Баумгартнера и Саркиса Адамяна, а также автогол Дэви Классена.
Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вердер" остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.
"Вердер" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:0)
Голы: Классен, 65 (автогол) - 0:1, Баумгартнер, 79 - 0:2, Адамян, 82 - 0:3
"Хоффенхайм": Пентке, Пош, Акпогума, Хюбнер, Кадержабек, Гриллич, Руди, Цубер (Бебу, 73), Баумгартнер (Самассеку, 85), Даббур (Адамян, 60), Крамарич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Шальке
|19
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15