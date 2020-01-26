"Хоффенхайм" разгромил "Вердер" благодаря голу Адамяна

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"Хоффенхайм" разгромил "Вердер" благодаря голу Адамяна

В матче 19-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле проиграл "Хоффенхайму" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Кристофа Баумгартнера и Саркиса Адамяна, а также автогол Дэви Классена.

Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вердер" остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.

"Вердер" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:0)
Голы: Классен, 65 (автогол) - 0:1, Баумгартнер, 79 - 0:2, Адамян, 82 - 0:3

"Хоффенхайм": Пентке, Пош, Акпогума, Хюбнер, Кадержабек, Гриллич, Руди, Цубер (Бебу, 73), Баумгартнер (Самассеку, 85), Даббур (Адамян, 60), Крамарич.

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