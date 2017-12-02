"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 4:0, "Байер" – "Боруссия Д" - 1:1 (обзоры)

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"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 4:0, "Байер" – "Боруссия Д" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.

"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 4:0 

"Байер" – "Боруссия Д" - 1:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Герта 14 17
12 Штутгарт 14 17
13 Майнц 05 14 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
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