"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 1:0 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Хоффенхайм" дома выиграл у "Штутгарта".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|16
|38
|2
|Шальке
|16
|29
|3
|РБ Лейпциг
|16
|28
|4
|Байер Леверкузен
|16
|27
|5
|Хоффенхайм
|16
|26
|6
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|25
|9
|Аугсбург
|16
|23
|10
|Ганновер 96
|16
|22
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Вольфсбург
|16
|19
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|16
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|16
|15
|17
|Вердер Бремен
|16
|14
|18
|Кельн
|16
|3