"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 1:0 (обзор)

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"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Хоффенхайм" дома выиграл у "Штутгарта".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 16 38
2 Шальке 16 29
3 РБ Лейпциг 16 28
4 Байер Леверкузен 16 27
5 Хоффенхайм 16 26
6 Боруссия Дортмунд 16 25
7 Айнтрахт Франкфурт 16 25
8 Боруссия Менхенгладбах 16 25
9 Аугсбург 16 23
10 Ганновер 96 16 22
11 Герта 16 21
12 Вольфсбург 16 19
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 16 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 16 14
18 Кельн 16 3
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