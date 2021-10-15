"Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в Бундеслиги

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"Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в БундеслигиФото: инстаграм Бундеслиги/Автор неизвестен

"Хоффенхайм" в первом матче восьмого тура немецкой Бундеслиги разгромил на своем поле "Кельн".

"Хоффенхайм" - "Кельн" - 5:0

Голы: Бебу, 31 - 1:0, Бебу, 49 - 2:0, Баумгартнер, 51 - 3:0, Гайгер, 74 - 4:0, Пош, 87 - 5:0.

"Хоффенхайм" - Бауманн, Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Гриллич, Раум (Сков, 81), Гайгер (Бруун Ларсен, 81), Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73), Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).

"Кельн" - Хорн, Шмитц, Чихос, Хорхе Мере (Килиан, 56), Эхизибуэ (Каттербах, 75), Кайнц (Шауб, 56), Озджан, Тильманн (Лемперле, 79), Модест, Ут, Андерссон (Дуда, 56).

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