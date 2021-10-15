"Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в Бундеслиги
Фото: инстаграм Бундеслиги/Автор неизвестен
"Хоффенхайм" в первом матче восьмого тура немецкой Бундеслиги разгромил на своем поле "Кельн".
"Хоффенхайм" - "Кельн" - 5:0
Голы: Бебу, 31 - 1:0, Бебу, 49 - 2:0, Баумгартнер, 51 - 3:0, Гайгер, 74 - 4:0, Пош, 87 - 5:0.
"Хоффенхайм" - Бауманн, Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Гриллич, Раум (Сков, 81), Гайгер (Бруун Ларсен, 81), Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73), Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).
"Кельн" - Хорн, Шмитц, Чихос, Хорхе Мере (Килиан, 56), Эхизибуэ (Каттербах, 75), Кайнц (Шауб, 56), Озджан, Тильманн (Лемперле, 79), Модест, Ут, Андерссон (Дуда, 56).
Также не пропустите: Акинфеев высказался об уходе Марио Фернандеса из сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1
-
Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом
-
"Хоффенхайм" уничтожил "Кельн" в Бундеслиги
-
Акинфеев высказался об уходе Марио Фернандеса из сборной России
-
Почеттино высказался о характере Неймара
-
Сульшер высказался о месте Роналду в составе "Манчестер Юнайтед"
-
Президент "Атлетико" рассказал о выгоде от трансферов Гризманна и Суареса
-
Клопп высказался о фаворитах АПЛ
-
1
Агуэро сравнил Роналду с Месси
-
Жиру высказался о тратах "Челси"
-
Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"
-
Нико Ковач поделился мнением о фаворитах на "Золотой мяч"
-
В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает
-
Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу
-
Роналду вновь получил награду
-
УЕФА сократил дисквалификацию основного защитника "МЮ" в Лиге Чемпионов
-
Педри назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Стерлинга из "Манчестер Сити"
-
1
Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч"
-
"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20