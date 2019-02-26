"Хоффенхайм" упустил победу над "РБ Лейпцигом"
В заключительном матче 23-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" выборол ничью у "Хоффенхайма". Турнирное положение команд не изменилось. "РБ Лейпциг" остался на четвертом месте, а "Хоффенхайм" - на восьмом.
"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Крамарич, 22 - 0:1, Орбан, 89 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Орбан, Конате, Ильзанкер (Адамс, 46), Забитцер, Демме (Кампль, 61), Лаймер, Матеус Кунья (Огюстен, 75), Поульсен.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Адамс, Кадержабек, Шульц, Амири (Бичакчич, 64), Гриллич, Демирбай, Бельфодиль (Салаи, 69), Жоэлинтон (Нелсон, 82), Крамарич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13