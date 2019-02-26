"Хоффенхайм" упустил победу над "РБ Лейпцигом"

В заключительном матче 23-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" выборол ничью у "Хоффенхайма". Турнирное положение команд не изменилось. "РБ Лейпциг" остался на четвертом месте, а "Хоффенхайм" - на восьмом.

"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Крамарич, 22 - 0:1, Орбан, 89 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Орбан, Конате, Ильзанкер (Адамс, 46), Забитцер, Демме (Кампль, 61), Лаймер, Матеус Кунья (Огюстен, 75), Поульсен.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Адамс, Кадержабек, Шульц, Амири (Бичакчич, 64), Гриллич, Демирбай, Бельфодиль (Салаи, 69), Жоэлинтон (Нелсон, 82), Крамарич.

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