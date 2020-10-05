"Хоффенхайм" усилился игроком "Тоттенхэма"

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"Хоффенхайм" усилился игроком "Тоттенхэма"

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе Райана Сессеньона из "Тоттенхэма".

Немецкий клуб арендовал до конца сезона футболиста, который может играть на любой позиции на левом фланге.

20-летний англичанин выбрал себе 17-й игровой номер.

Сессеньон выступал за "Тоттенхэм" с августа 2019 года, сыграл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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