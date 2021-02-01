"Хоффенхайм" усилился защитником "Баварии"

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"Хоффенхайм" усилился защитником "Баварии"

Американский защитник мюнхенской "Баварии" Крис Ричардс перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба.

"Хоффенхайм" арендовал футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа.

Ричардс перешел в "Баварию" в 2018 году из "Далласа" за 1,1 миллиона евро. За мюнхенский клуб он провел восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Сыграл 1 матч за сборную США.

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