"Хоффенхайм" усилился защитником "Баварии"

Американский защитник мюнхенской "Баварии" Крис Ричардс перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба.

"Хоффенхайм" арендовал футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа.

Ричардс перешел в "Баварию" в 2018 году из "Далласа" за 1,1 миллиона евро. За мюнхенский клуб он провел восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Сыграл 1 матч за сборную США.

Не пропустите: В "Баварии" прокомментировали информацию о переговорах с Упамекано. | http://soccernews.ru