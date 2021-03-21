"Хоффенхайм" уступил "Майнцу" в Бундеслиге

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги. "Хоффенхайм" на своем поле принимал "Майнц" и уступил со счетом 1:2. Все голы были забиты еще до перерыва, причем гости смогли отличиться уже на 1-й минуте встречи. Победа позволила "Майнцу" подняться из зоны вылета и занять 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Хозяева остались на 11-й строчке, набрав 30 баллов.

"Хоффенхайм" - "Майнц" 1:2 (1:2)

Голы: Глатцель, 1 - 0:1, Бебу, 39 - 1:1, Кор, 41 - 1:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Гриллич, Ричардс (Рюттер, 76), Йон (Сков, 64), Руди (Даббур, 64), Самассеку (Пош, 76), Баумгартнер, Крамарич, Бебу.

"Майнц": Центнер, да Кошта (Бросински, 20), Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Штегер, 82), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 64), Буркардт (Квайсон, 64).