"Хоффенхайм" уступил "Майнцу" в Бундеслиге
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги. "Хоффенхайм" на своем поле принимал "Майнц" и уступил со счетом 1:2. Все голы были забиты еще до перерыва, причем гости смогли отличиться уже на 1-й минуте встречи. Победа позволила "Майнцу" подняться из зоны вылета и занять 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Хозяева остались на 11-й строчке, набрав 30 баллов.
"Хоффенхайм" - "Майнц" 1:2 (1:2)
Голы: Глатцель, 1 - 0:1, Бебу, 39 - 1:1, Кор, 41 - 1:2
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Гриллич, Ричардс (Рюттер, 76), Йон (Сков, 64), Руди (Даббур, 64), Самассеку (Пош, 76), Баумгартнер, Крамарич, Бебу.
"Майнц": Центнер, да Кошта (Бросински, 20), Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Штегер, 82), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 64), Буркардт (Квайсон, 64).
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|32
|63
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20