"Хоффенхайм" уверенно разобрался с "Падерборном"
В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" разгромил "Падерборн".
Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся на пятое место, а "Падерборн" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
"Хоффенхайм" - "Падерборн" 3:0
Голы: Сков, 2 - 1:0, Кадержабек, 15 - 2:0, Локадия, 25 - 3:0
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Гриллич, Рупп (Гайгер, 76), Локадия (Адамян, 69), Сков, Бебу (Баумгартнер, 81), Руди.
"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Килиан, Коллинз, Дрэгер (Янс, 46), Хольтманн, Антви-Аджей, Каули (Мамба, 46), Василиадис, Сабири, Цолински (Михель, 70).
Предупреждение: Мамба (54).
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
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|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4