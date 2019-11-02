"Хоффенхайм" уверенно разобрался с "Падерборном"

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"Хоффенхайм" уверенно разобрался с "Падерборном"

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" разгромил "Падерборн".

Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся на пятое место, а "Падерборн" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Хоффенхайм" - "Падерборн" 3:0

Голы: Сков, 2 - 1:0, Кадержабек, 15 - 2:0, Локадия, 25 - 3:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Гриллич, Рупп (Гайгер, 76), Локадия (Адамян, 69), Сков, Бебу (Баумгартнер, 81), Руди.

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Килиан, Коллинз, Дрэгер (Янс, 46), Хольтманн, Антви-Аджей, Каули (Мамба, 46), Василиадис, Сабири, Цолински (Михель, 70).

Предупреждение: Мамба (54).        

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