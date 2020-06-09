"Хоффенхайм" уволил главного тренера

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"Хоффенхайм" уволил главного тренера

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Альфреда Схройдера.

47-летний голландский специалист покинул пост в связи с разногласиями с руководством по поводу дальнейшего развития клуба.

Схройдер возглавлял "Хоффенхайм" с прошлого лета. Команда по итогам 30 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Не пропустите: Куртуа в 2010 году мог оказаться в "Хоффенхайме". От вратаря отказались из-за плохой успеваемости. | http://soccernews.ru
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