"Хоффенхайм" уволил главного тренера
"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Альфреда Схройдера.
47-летний голландский специалист покинул пост в связи с разногласиями с руководством по поводу дальнейшего развития клуба.
Схройдер возглавлял "Хоффенхайм" с прошлого лета. Команда по итогам 30 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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Главные новости дня: 8 июня
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
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|2
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|30
|63
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|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
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|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
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|38
|10
|Шальке
|30
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|Айнтрахт Франкфурт
|30
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|12
|Кельн
|30
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|13
|Аугсбург
|30
|32
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|Унион Берлин
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|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
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|Падерборн
|30
|20