"Хоффенхайм" уволил главного тренера

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Альфреда Схройдера.

47-летний голландский специалист покинул пост в связи с разногласиями с руководством по поводу дальнейшего развития клуба.

Схройдер возглавлял "Хоффенхайм" с прошлого лета. Команда по итогам 30 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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