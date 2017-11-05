"Хоффенхайм" в гостях разгромил "Кельн"

Теги хоффенхаймкельн

"Хоффенхайм" в гостях разгромил "Кельн"В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги, "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Кельн" со счетом 3:0.

"Кельн" - "Хоффенхайм" - 0:3

Голы: Гейгер, 10 - 0:1, Вагнер, 56 - 0:2 (пенальти), Вагнер, 80 - 0:3.

"Кельн": Хорн, Ольковски, Марох, Хайнц, Рауш, Осако, Леманн (Соренсен, 79), Озджан (Йойич, 58), Битенкур, Гирасси, Цоллер (Хандверкер, 67).

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Акпогума, Фогт, Шульц, Гриллитч, Демирбей, Гейгер (Поялнски, 77), Вагнер (Нортвейт, 82), Ут, Амири (Крамарич, 67).

Напомним, вчера "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов