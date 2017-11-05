В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги, "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Кельн" со счетом 3:0.

"Кельн" - "Хоффенхайм" - 0:3

Голы: Гейгер, 10 - 0:1, Вагнер, 56 - 0:2 (пенальти), Вагнер, 80 - 0:3.

"Кельн": Хорн, Ольковски, Марох, Хайнц, Рауш, Осако, Леманн (Соренсен, 79), Озджан (Йойич, 58), Битенкур, Гирасси, Цоллер (Хандверкер, 67).

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Акпогума, Фогт, Шульц, Гриллитч, Демирбей, Гейгер (Поялнски, 77), Вагнер (Нортвейт, 82), Ут, Амири (Крамарич, 67).

Напомним, вчера "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru