"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" - 3:0, "Герта" – "Фрайбург" - 0:0, "Ганновер" – "Аугсбург" - 1:3 (обзоры)

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"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" - 3:0, "Герта" – "Фрайбург" - 0:0, "Ганновер" – "Аугсбург" - 1:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.

"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" - 3:0 

"Герта" – "Фрайбург" - 0:0 

"Ганновер" – "Аугсбург" - 1:3

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2 Шальке 26 46
3 Байер Леверкузен 26 44
4 Боруссия Дортмунд 25 42
5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 25 17
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