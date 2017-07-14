"Хоффенхайм" возьмет Гнабри в аренду

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри следующий сезон проведет в "Хоффенхайме", сообщает Bild.

По сведениям издания, "сине-белые" возьмут игрока в аренду до лета 2018 года. Ранее футболист попросил руководство мюнхенского клуба отдать его в аренду.

Напомним, что Гнабри перешёл в "Баварию" из "Вердера" на правах свободного агента.

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