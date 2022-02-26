"Хоффенхайм" вырвал победу над "Штутгартом"
Фото: твиттер "Хоффенхайма"
В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" добыл победу над "Штутгартом".
Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся ша 6-е место. "Штутгарт" остается 16-м.
"Хоффенхайм" - "Штутгарт" 2:1
Голы: Эндо, 58 - 0:1, Баумгартнер, 85 - 1:1, Баумгартнер, 90 - 2:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Даббур, 70), Хюбнер, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер (Руди, 58), Баумгартнер, Крамарич, Бебу (Штиллер, 70), Рюттер (Бруун Ларсен, 81).
"Штутгарт": Мюллер, Штенцель (Массимо, 73), Антон, Мавропанос, Ито, Каразор, Фюрих (Калайджич, 46), Эндо, Мангаля (Ферстер, 37), Мармуш (Томми, 86), Тиагу Томаш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20