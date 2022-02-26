"Хоффенхайм" вырвал победу над "Штутгартом"

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"Хоффенхайм" вырвал победу над "Штутгартом"Фото: твиттер "Хоффенхайма"

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" добыл победу над "Штутгартом".

Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся ша 6-е место. "Штутгарт" остается 16-м.

"Хоффенхайм" - "Штутгарт" 2:1

Голы: Эндо, 58 - 0:1, Баумгартнер, 85 - 1:1, Баумгартнер, 90 - 2:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Даббур, 70), Хюбнер, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер (Руди, 58), Баумгартнер, Крамарич, Бебу (Штиллер, 70), Рюттер (Бруун Ларсен, 81).

"Штутгарт": Мюллер, Штенцель (Массимо, 73), Антон, Мавропанос, Ито, Каразор, Фюрих (Калайджич, 46), Эндо, Мангаля (Ферстер, 37), Мармуш (Томми, 86), Тиагу Томаш.

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