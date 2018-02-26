Хохлов дал обещание болельщикам "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов пообещал болельщикам своей команды сделать всё возможное для сохранения прописки в РФПЛ.

"Я уверяю поклонников "Динамо", что мы приложим даже не 100, а 150 процентов усилий для того, чтобы не повторить произошедшее в 2016 году" - сказал Хохлов.

Напомним, что по итогам сезона 2015/16 "Динамо" вылетело в ФНЛ. В текущем чемпионате России "бело-голубые" по итогам 20 туров занимают 12 место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 22 очка.

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