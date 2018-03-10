Хохлов: "Игра с "Краснодаром" получилась интересной"

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Хохлов: "Игра с "Краснодаром" получилась интересной"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Игра получилась интересной, мы сделали почти всё, что планировали. Панченко немного испортил игру в атаке, не вошёл в игру, из-за чего нас стали поддавливать. Он не совсем готов, его состояние не позволяет проводить даже 30 минут, но будет набирать форму, принимать участие в контрольных играх во время трёхнедельного перерыва. Константин Рауш плохо вошёл в игру, поэтому был заменён" - сказал Хохлов.

Напомним, что матч между "Динамо" и "Краснодаром" завершился нулевой ничьей. | http://soccernews.ru

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