Хохлов или Аленичев может возглавить "Ротор"

Теги ротор волгограддмитрий аленичевроман пилипчукдмитрий хохлов

Хохлов или Аленичев может возглавить "Ротор"

Руководство "Ротора" составило шорт-лист из специалистов, которые могут занять пост главного тренера в случае отставки Игоря Меньщикова.

Среди прочих в число кандидатов вошли такие известные наставники, как Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

По итогам 20 туров "Ротор" занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

Последним местом работы Аленичева был "Енисей", Хохлова - московское "Динамо", Пилипчука - минское "Динамо".

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