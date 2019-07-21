Хохлов извинился перед фанатами за поражение от "Рубина"

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча с "Рубином" (0:1).

"В первую очередь, хотел бы попросить прощения у наших фанатов. Я бы не сказал, что нам не везло. Это наше мастерство. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Исход матча должны были решать еще в первой половине встречи", - заявил Хохлов.

Напомним, что "Динамо" пропустило гол на 93-й минуте матча.

Читайте также: "Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте. | http://soccernews.ru