Хохлов может покинуть "Ротор"

Фото: инстаграм "Ротора"/Автор неизвестен

Руководство волгоградского "Ротора" намерено расстаться с главным тренером команды Дмитрием Хохловым , сообщает Sport24.

По сведениям источника, отставка наставника может произойти до зимней паузы. Причиной возможного увольнения являются неудовлетворительные результаты команды. После 22 туров "Ротор" занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Стоит отметить, что "Ротор" не может одержать победу с 29 сентября. Безвыигрышная серия клуба составляет 10 матчей во всех турнирах – 7 ничьих и 3 поражения.

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