Хохлов: "Мы могли как выиграть, так и проиграть"

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Хохлов: "Мы могли как выиграть, так и проиграть"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарии после матча третьего тура чемпионата России против "Урала".

"Любой тренер не будет доволен ничейным результатом. Думаю, если спросить у Парфёнова, он то же самое скажет. Но игра была разбита на отрезки, мы могли как выиграть, так и проиграть. Поэтому сейчас рассуждать, доволен я или нет, не вижу смысла. Лучший отрезок у нас был тогда, когда мы перешли на 4-2-3-1. Во втором тайме стали и моменты появляться, стали проходить комбинации, которые наигрывали. Понимали, что "Урал" с первых минут пойдёт большими силами вперёд, поэтому изначально выбрали схему с пятью защитниками, чтобы гасить фланговые атаки с активными Кулаковым и Меркуловым. По ходу встречи планировали перестроиться в зависимости от результата. Ну и счёт к этому подтолкнул" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Динамо". | http://soccernews.ru

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