Хохлов: "Нам не хватило агрессии в атаке"

Теги динамо москвазенит санкт-петербургдмитрий хохлов

Хохлов: "Нам не хватило агрессии в атаке"

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о матче с "Зенитом" (0:2).

"В первой половине матча мы хорошо передвигались, сумели перекрывать зоны и совершили много перехватов. Однако неудачно сыграли в атаке. По два наших футболиста находились в одной зоне, хотя должны были занимать разные зоны и доводить атаки до голов. Этого не вышло.

Нам не хватило агрессии в атаке. Мы часто добегали до штрафной площади соперника, однако в самой штрафной не хватало игрока, который правильно бы открывался, способного принять мяч, забить гол или отдать пас партнерам", - заявил Хохлов.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Краснодар Краснодар 5 10
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
4 Ростов Ростов 4 8
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
6 Рубин Рубин 5 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Тамбов Тамбов 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Оренбург Оренбург 5 1
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов