Хохлов: "Нам не хватило агрессии в атаке"

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о матче с "Зенитом" (0:2).

"В первой половине матча мы хорошо передвигались, сумели перекрывать зоны и совершили много перехватов. Однако неудачно сыграли в атаке. По два наших футболиста находились в одной зоне, хотя должны были занимать разные зоны и доводить атаки до голов. Этого не вышло.

Нам не хватило агрессии в атаке. Мы часто добегали до штрафной площади соперника, однако в самой штрафной не хватало игрока, который правильно бы открывался, способного принять мяч, забить гол или отдать пас партнерам", - заявил Хохлов.

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