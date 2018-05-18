Хохлов назвал игроков, которые покинут "Динамо"

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Хохлов назвал игроков, которые покинут "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал игроков, которые покинут клуб в ближайшее время.

"Аренда Цаллагова закончилась, он возвращается в свой клуб. Но я благодарен ему за то, что он помог "Динамо". Были важные матчи с его участием, важные победы. Но арендное соглашение решили не продлевать. Также Зотову подыскиваем команду. Он проинформирован об этом. Для его карьеры будет лучше найти новый клуб. Здесь на его позицию рассматриваем других игроков" - сказал Хохлов.

В завершившемся сезоне 27-летний Цаллагов, права на которого принадлежат "Зениту", сыграл за "Динамо" 13 матчей, результативными действиями не отличался. В активе 27-летнего Зотова 15 игр, 2 гола и 1 ассист.

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