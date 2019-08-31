Хохлов назвал позицию, которую планирует усилить "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что клуб постарается купить ещё одного нападающего.

"Да, мы ждём форварда. Появится ли он у нас - покажет время", - сказал Хохлов.

Напомним, что этим летом "бело-голубые" уже купили звёздного игрока в атаку - немца Максимилиана Филиппа. Клуб заплатил за него дортмундской "Боруссии" 20 миллионов евро.

Статистика "Динамо" по забитым голам на старте сезона оставляет желать лучшего - всего 6 мячей в первых 8 турах РПЛ.

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