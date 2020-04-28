Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых российских футболистов

Бывший наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, каких молодых российских футболистов он считает лучшими на сегодняшний день.

"Шапи, Обляков, Евгеньев", - перечислил Хохлов.

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов выступает за "Краснодар", хавбек Иван Обляков играет в ЦСКА, защитник Роман Евгеньев представляет "Динамо".

Не пропустите: Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб. | http://soccernews.ru