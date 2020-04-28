Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых российских футболистов
Бывший наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, каких молодых российских футболистов он считает лучшими на сегодняшний день.
"Шапи, Обляков, Евгеньев", - перечислил Хохлов.
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов выступает за "Краснодар", хавбек Иван Обляков играет в ЦСКА, защитник Роман Евгеньев представляет "Динамо".
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