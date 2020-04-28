Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых российских футболистов

Теги дмитрий хохловмагомед-шапи сулеймановиван обляковроман евгеньев

Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых российских футболистов

Бывший наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, каких молодых российских футболистов он считает лучшими на сегодняшний день.

"Шапи, Обляков, Евгеньев", - перечислил Хохлов.

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов выступает за "Краснодар", хавбек Иван Обляков играет в ЦСКА, защитник Роман Евгеньев представляет "Динамо".

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