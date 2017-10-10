Хохлов назвал задачи московского "Динамо"

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Хохлов назвал задачи московского "Динамо"

Новый главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал своё назначение на этот пост.

"На данный момент наша задача - покинуть зону вылета. Мы постараемся сделать всё, чтобы это произошло. Может, это банально, но приложим все силы, чтобы таких вещей, как уход болельщиков с трибуны, больше не происходило. Причина неудач "Динамо" в этом сезоне? Их целый комплекс. О некоторых мы с ребятами уже поговорили, будем дальше продолжать. Не забиваем уже больше месяца, с обороной тоже не всё в порядке. От того, насколько быстро команда примет и поймёт наши требования, мы найдём общий язык, будет зависеть эффективность работы тренерского штаба" - сказал Хохлов.

Отметим, что по итогам 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 10 очков.

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