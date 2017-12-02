Хохлов: "Не делал замены, чтобы не наломать дров"

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Хохлов: "Не делал замены, чтобы не наломать дров"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" в матче 19-го тура чемпионата России.

"Мы просматривали игры "Ростова", выбрали такую установку, парни всё выполнили. Не делал замены до дополнительного времени, потому что всё устраивало, всё было идеально. Не хотелось наломать дров" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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