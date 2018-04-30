Хохлов: "Не позволили "Рубину" то, что он лучше всего умеет"
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина".
"Всегда хочется побеждать, но иногда нужно, так скажем, сыграть на результат. Нам самое главное было не дать свободных зон за спинами защитников. "Рубин" этим очень хорошо пользуется. Может, сегодня сыграли не в свою игру, но тем не менее, не позволили "Рубину" то, что он лучше всего умеет" - сказал Хохлов.
Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Рубин". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" нанесла фамилии Деулофеу, Маскерано и Турана на чемпионские футболки
-
О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг
-
Наингголан: "В матче с "Ливерпулем" нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться"
-
АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
Повсеместная Салахомания в Египте
-
О'Нила пугает будущая работа Джеррарда
-
Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018
-
"Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки
-
"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"
-
"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником
-
Тренер "Ромы": "Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов"
-
"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро
-
"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"
-
Лаллана может сыграть с "Ромой"
-
Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
-
Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
-
Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"
-
Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"
-
Карасёв обслужит полуфинальную игру Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|28
|57
|2
|Спартак Москва
|28
|53
|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Краснодар
|28
|50
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Урал
|28
|37
|9
|Рубин
|28
|36
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Динамо Москва
|28
|34
|12
|Ростов
|28
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|28
|13