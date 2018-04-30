Хохлов: "Не позволили "Рубину" то, что он лучше всего умеет"

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Хохлов: "Не позволили "Рубину" то, что он лучше всего умеет"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Всегда хочется побеждать, но иногда нужно, так скажем, сыграть на результат. Нам самое главное было не дать свободных зон за спинами защитников. "Рубин" этим очень хорошо пользуется. Может, сегодня сыграли не в свою игру, но тем не менее, не позволили "Рубину" то, что он лучше всего умеет" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Рубин". | http://soccernews.ru

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