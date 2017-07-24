Хохлов: "Не увидел в игре "Спартака" целостной картинки"

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Хохлов: "Не увидел в игре "Спартака" целостной картинки"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрий Хохлов прокомментировал последний матч московского "Спартака", в котором чемпион России не смог обыграть "Уфу".

"Я не увидел в игре "красно-белых" целостной картинки. Первое: было очень много брака в завершающей стадии. Второе: множество каких-то непонятных обид. Было видно, что игроки "Спартака" принимали неправильные решения и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза. Что касается голевых моментов - разве что Зе Луиш пробил головой и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций - этого не было", - цитирует 41-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Тигиев прокомментировал ничью "Спартака" с "Уфой". | soccernews.ru

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