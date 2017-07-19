Хохлов: "Нойштедтер - не замена Зобнину"

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Хохлов: "Нойштедтер - не замена Зобнину"Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Хохлов не считает, что защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер сможет усилить "Спартак".

По словам наставника "Динамо-2", этот футболист точно не сможет заменить Романа Зобнина.

"Я не видел его игр за "Фенербахче". В матчах за сборную России совершенно не впечатлил. В обороне у "Спартака" есть ребята посильнее.

Если рассматривать его как альтернативу травмированному Зобнину, то не равноценная замена, мягко говоря. Второго Зобнина в "Спартаке" сейчас нет, и это действительно проблема. Рома – боец, трудяга, в каждом матче проделывал гигантский объем работы", - сказал он.

Читайте: Нойштедтер может перейти в "Спартак" | http://soccernews.ru

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