Хохлов: "Обидно упускать победу на последних минутах"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался после матча 16-го тура чемпионата России против "Урала".

"Думаю, что в общем можем быть довольны игрой. Ребята молодцы. То, что нарабатывали, они выполнили, и по самоотдаче претензий нет. Не всё получалось, конечно, где-то допускали ошибки, но без этого футбол невозможен. Так что игрой доволен, хотя обидно упускать победу на последних минутах. Но это футбол" - сказал Хохлов.

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