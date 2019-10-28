Хохлов опроверг информацию о том, что он может возглавить "Ротор"
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался по поводу слухов о том, что он может возглавить "Ротор". Об этом пишет Sport24.
"Никак не могу подтвердить. Не знаю, откуда эта информация появилась, спасибо", - сказал Хохлов.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера рассматриваются помимо Хохлова Дмитрий Аленичев и Роман Пилипчук.
"Ротор" занимает 3 место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 балл после 20 туров.
А еще: Хохлов или Аленичев может возглавить "Ротор"| http://soccernews.ru
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