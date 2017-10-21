Хохлов: "По голевым моментам "Рубин" наиграл на победу"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Непростая игра. В Казани глупо рассчитывать на то, что будет просто. По голевым моментам "Рубин" наиграл на победу, но ничья для нас - положительный результат. С мотивацией в атаке всё хорошо, но активности не хватает. То, что хотим видеть впереди пока не выполняется" - сказал Хохлов.

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