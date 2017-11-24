Хохлов: "Почему-то "Динамо" начинает играть только после пропущенного гола"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 18-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Очень много ошибок в обороне, которые привели к голам. Сами себе создаём, вернее даём сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам. Мы начинаем почему-то играть только после пропущенного гола. А до пропущенного гола то ли это боязнь какая-то, то ли давит турнирное положение. Но когда нам забивают, совсем по-другому играем" - сказал Хохлов.

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