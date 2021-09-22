Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Фото: инстаграм Хохлова/Автор неизвестен

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, сообщает "Октагон".

По информации источника, заявление было подано в Солнцевский районный суд Москвы в июле.

Хохлов объяснил это тем, что соцсеть трактует его фамилию как оскорбление украинцев, когда его отмечают другие люди, и пользователи в результате получают временную блокировку.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют.

Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать фэйсбук и инстаграм. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия.

А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", – сказал Хохлов.

Как отмечает источник, в аппарате судьи Григория Шилкина, который рассматривает дело Хохлова, отметили, что есть сложности с извещением и явкой представителей Facebook в суд. Следующее заседание назначено на 5 октября.

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