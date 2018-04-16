Хохлов поделился ожиданиями от перенесённого матча с "Зенитом"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался в преддверии перенесённого матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита".

"У нас непростая турнирная ситуация и календарь сложный. Но мы готовились к этому календарю, знали, что легко весной не будет. Главное - пережить это поражение от "Локомотива", забыть его, отбросить и двигаться дальше. "Зенит" однозначно будет мотивирован, играя дома и против "Динамо". Лёгкой прогулочки ни у нас, ни у них не будет. Будет игра от ножа. Но "Зенит" не идеален, есть слабые места, и мы попытаемся этими вещами воспользоваться" - сказал Хохлов.

Напомним, что матч "Зенит" - "Динамо" состоится в среду, 18 апреля, в 19:30 по московскому времени.

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