Хохлов подвел итоги матча с ЦСКА

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Хохлов подвел итоги матча с ЦСКА

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о матче с ЦСКА (2:1).

"Мы планировали так сыграть, да может быть не в открытый футбол, но и не вторым номером. Мы использовали то пространство, которое возникало при атаках ЦСКА. Я доволен.

Разбирали игру ЦСКА, думали, что они будут в пять защитников играть, хотя были готовы и к четырем. "Армейцы" усилили игру во втором тайме. Мы заменили Цаллагова, после чего у нас кончились замены, и вот тогда наступил самый сложный момент. У ребят начало сводить ноги, но они доиграли. Настоящие мужчины" - приводят слова Хохлова российские СМИ.

Смотрите также обзор матча ЦСКА - "Динамо". | http://soccernews.ru

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