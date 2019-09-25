Хохлов пожаловался на судейство после вылета "Динамо" из Кубка России

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Хохлов пожаловался на судейство после вылета "Динамо" из Кубка России

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарии после поражения своей команды от "Луча" в матче 1/16 финала Кубка России.

"В поражении виноват прежде всего я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить "прекрасное" судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.

Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько", - сказал Хохлов.

Напомним, что пресс-служба "бело-голубых" нашла позитив в вылете команды из Кубка.

Не пропустите: Фанаты "Динамо" в грубой форме потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка России. | http://soccernews.ru
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