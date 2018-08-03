Хохлов прокомментировал ничью с "Рубином"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча с "Рубином" (1:1).

"Сложная очень игра. Можно на два отрезка разделить матч. Первый тайм почти идеально провели. А во втором, наверное, сил не хватило, которые оставили в Туле. К сожалению, отдали инициативу сопернику.

2 очка на старте сезона? Не совсем удовлетворен результатом. Добрали или не добрали, кто его знает. Сегодня хотелось победы. Но в тоже время это "Рубин". Что касается того, что Рауш появился в атаке, то он в прошлом году на такой же позиции играл. Его же на поставишь в центе защиты. Ему эта позиция знакома" - приводят слова Хохлова российские СМИ.

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